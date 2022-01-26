"Это ерунда": Как украинским спортсменам запретили говорить по-русски и делать фото с россиянами на Олимпиаде в Пекине Власти Незалежной, похоже, напрочь позабыли, что главный старт четырёхлетия — это про спорт, а не про политику 26 января, 11:56 Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр. Фото © ТАСС / SIPA Asia via ZUMA Press Wire

Антироссийская истерия продолжает становиться неотъемлемой частью современной Украины. Понять действия местных политиков в нашей стране уже давно никто даже не пытается. Однако, когда подобные крики и заявления выходят на спортивное поле, кажется, что градус абсурда взмывает куда-то вверх со страшной скоростью. Лайф рассказывает об очередной странной и местами комичной истории антироссийских настроений от украинских политиков.

"Не должны быть рядом со спортсменами из России"

Удивительное дело, но на Украине спортсменам перед Олимпиадой в Пекине дают определённые инструкции. Нет-нет, речь не о том, что надо стараться в каждом виде программы брать золотые медали и попадать в топ. Оказывается, Минспорта Незалежной переживает за то, как местные атлеты будут себя вести и с кем делать фотографии.

Так, изначально "Матч ТВ" сообщил, что украинским спортсменам запретили давать интервью на русском языке и рекомендовали не фотографироваться с российскими атлетами на Олимпиаде в Пекине. Удивительное дело, но целый набор схожих историй, как с Ярославой Магучих или же Александром Зинченко и Хабибом Нурмагомедовым, дали Минспорту Незалежной повод для серьёзных размышлений. Через пару дней информацию СМИ подтвердил местный министр спорта Вадим Гутцайт.

Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр. Фото © ТАСС / AP Photo / Jae C. Hong

"У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе", — приводит слова Гутцайта издание Suspline.

Обратите внимание на два момента в словах главы ведомства. Первый касается "провокаций, как на летней Олимпиаде". Тем самым Гутцайт решил вспомнить историю, когда россиянка Мария Ласицкене и Ярослава Магучих с Украины сделали совместное фото после завершения соревнований по прыжкам в высоту. То есть две обнявшиеся девушки, искренне поздравлявшие друг друга, — теперь это провокация. Удивительное дело. Если вы, кстати, забыли, то Магучих потом столкнулась с катастрофической травлей на родине. Однако спортсменка потом вновь попала в один кадр с Ласицкене. Видимо, тоже провокация.

Второй момент в словах Гутцайта касается следующих слов: "Когда стоят спортсмены из России с флагом". Интересно было бы узнать у господина министра, о каком именно флаге он говорил? Ведь флаг России на Олимпиадах под строжайшим запретом, даже под более серьёзным, чем странные и одиозные заявления политиков из разных стран. Возможно, речь шла о флаге ОКР, под которым наша сборная будет выступать из-за санкций WADA.

Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр. Фото © ТАСС / AP Photo / Ng Han Guan, File

Безусловно, очень странно, что перед стартом Олимпийских игр на Украине заботятся не о будущих результатах, а о том, кому с кем фотографироваться, на каком языке говорить, куда ходить и что делать.

"Главный враг Украины"

Понятно, что очередные нападки со стороны Украины не могли остаться незамеченными в нашей стране. Ярче всех ситуацию прокомментировал журналист Дмитрий Губерниев, который назвал украинского министра "идиотом".

"Министр спорта Украины — идиот! Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего Министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины. Мы на биатлоне с Украиной сейчас жили в одном отеле, прекрасно общались на русском языке. Тренер украинской женской команды — словенец, тренер мужской сборной — словак, и все говорят на русском языке", — заявил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

А вот Татьяна Тарасова, которая также отреагировала на данные заявления Вадима Гутцайта, даже предложила дальнейший план действий для политика, чтобы больше подобные высказывания не повторялись.

Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр. Фото © ТАСС / AP Photo/David J. Phillip

"Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьёзную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдалённые. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов", — заявила Тарасова.

Впрочем, даже внутри самой Украины подобные заявления встретили неоднозначно. Пока одни радостно хлопают в ладоши и всецело поддерживают Гутцайта, другие на подобный запрет отреагировали с иронией и непониманием, как вообще такое может быть в современном мире.

"Огласите список, с кем можно обниматься, а на кого нельзя даже смотреть. Интересно, а какие предусмотрены санкции за нарушение установки поведения? Может, уже пора лишать гражданства украинских чемпионов за то, что они обнимаются не по уставу", — заметил пользователь Сети.

Многие также обращают внимание на то, что украинские спортсмены далеко не факт, что вообще получат возможность оказаться на пьедестале с россиянами. А в других ситуациях, дескать, где им обниматься?

Вообще, украинским политикам стоит напомнить, что спортсменов подобные рекомендации волнуют, судя по всему, мало. Если лучший футболист страны — Александр Зинченко — хочет фотографироваться с Хабибом Нурмагомедовым, то его мало будет волновать, что на этот счёт скажет министр спорта. Тем более, что оба спортсмена уже давно доказали свой высокий класс. Тот же Зинченко несколько лет назад вообще был игроком "Уфы".

Напомнить бы хотелось и про "провокации". Правда, идут они не с нашей стороны. В России никто не против совместных фотографий наших и украинских атлетов. Лишь бы выступали хорошо. Да и явно не российские комментаторы желают поражения командам с Украины. А вот в обратном направлении — легко. Ещё и политику затронуть не забудут.

В любом случае дело наших спортсменов — показывать высокие результаты на Олимпиаде в Пекине. А потом уже делать совместные фотографии со всеми, кто того пожелает. Да и у украинских спортсменов пусть всё тоже будет хорошо. В конце концов, на празднике спорта победит именно спорт, а не политика, которую зачем-то опять захотели смешать с олимпийским движением.

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