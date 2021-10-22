"Вы нам не соперники": Как украинские спортивные комментаторы оскорбляют Россию в прямом эфире Отношения между Россией и Украиной сейчас и так сложные. В том числе и в спорте. При этом в Незалежной вместо налаживания контактов пытаются при любом удобном случае обострить конфликт. 22 октября, 12:57 Фото © Shutterstock

В спорте всегда считалось, что откровенно болеть против одной из играющих команд является проявлением плохого тона. Понятно, что когда ты поддерживаешь своих, то невольно желаешь поражения сопернику. Это нормально. Но вот если ты к одной из команд относишься нейтрально, а другой пророчишь фиаско, это уже как минимум некрасиво. Ведь спорт существует, чтобы объединять людей, а не сеять вражду.

Пожелание поражения "Спартаку"

Для большинства болельщиков всё вышесказанное абсолютно очевидно. Но вот на Украине в последнее время действуют другие законы. Ради того чтобы насолить соседям из России, в Незалежной готовы практически на всё. А уж пренебрежение традициями — это так, мелочи жизни. Иначе никак невозможно объяснить поведение украинского комментатора сервиса Megogo Сергея Лукьяненко, пожелавшего в прямом эфире поражения московскому "Спартаку" в матче третьего тура Лиги Европы против английского "Лестера".

Предматчевое вступление журналист начал с того, что поприветствовал зрителей в "столице страны-агрессора". После этого он переключился на не совсем уместные для футбольного матча рассуждения об "аннексии полуострова" и событиях в Донбассе.

— Я как гражданин Украины сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в поединке с "Лестером", поскольку спорт не может представлять Россию — страну, которая не может мирно жить со своими соседями, — безапелляционно заявил Лукьяненко.

Любопытно, что после всех этих громких фраз комментатор пообещал, что "будет стараться работать непредвзято", рассказывая в эфире о событиях встречи. В сочетании с пожеланием "Спартаку" поражения это выглядело достаточно комично.

Стоит ли говорить, что комментатор, даже самый лучший в своём деле, никак не может повлиять на исход матча, хотя многие болельщики искренне уверены в обратном. Так или иначе "Спартак" проиграл "Лестеру" в принципиальном матче со счётом 3:4 и по итогам третьего тура Лиги Европы опустился на последнее место в группе.

Депутат Госдумы Светлана Журова связала слова Лукьяненко с проводимой Украиной на всех уровнях антироссийской политикой. По её словам, на подобные заявления не стоит обращать слишком пристальное внимание.

— Они так говорят на всех площадках, не стоит внимание обращать. В Парламентской ассамблее Совета Европы говорят ещё хуже вещи. Матом оскорбляют президента, члена делегации. На Украине такая политика, такое настроение, что замешивают спорт в политику. Это всё так зашло далеко, что они везде кричат: "Крым — это Украина", а по-другому: "Вы нам не соперники, вы — агрессоры — и точка", — отметила олимпийская чемпионка.

Болеть за Украину в матче Россия — Бельгия

Для украинских журналистов это уже не первая попытка оскорбить Россию и россиян в прямом эфире со спортивных событий. Так, в 2014 году во время чемпионата мира по футболу в Бразилии комментатор Первого национального канала Андрей Столярчук, работавший на матче Бельгия — Россия (1:0), на протяжении всех 90 минут откровенно болел против нашей команды. Мало того, гол бельгийского нападающего Дивока Ориги на 88-й минуте он встретил песней, оскорбляющей Владимира Путина.

— Гоооооол! Поздравляю Бельгию и Украину! Ну что, Украина, ты готова? Теперь можно спеть украинскую народную: "Ла-ла-ла-ла-ла-ла". Без слов. Но в принципе слова народной песни все знают, все на свете. А то мало ли, пришлют ноту протеста", — прокричал в эфире Столярчук.

Шутка о боярышнике после трагедии в Иркутске

В 2017 году тот же Столярчук, комментируя на канале "UA: Перший" мужскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, и вовсе перешёл границу добра и зла. Тогда россияне Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков заняли второе место, уступив на финише норвежцам пять секунд. Украинский комментатор позволил себе пошутить о том, что сборная России будет отмечать серебро концентратом для приёма ванн — боярышником, от отравления которым несколькими неделями ранее в Иркутске скончалось 77 человек.

— Свенсен добывает золотую награду для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток боярышник лишь за серебро российской команды. Хотя, отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне, — сказал Столярчук.

В ответ комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев назвал своего украинского коллегу моральным уродом. При этом он отметил, что поддерживает хорошие отношения с украинскими атлетами и спортивными чиновниками, а также с уважением относится к болельщикам соседней страны.

— В течение многих лет я продолжаю дружить с украинской федерацией и украинскими спортсменами, поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое, друзья, у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете, — резюмировал Губерниев.

Серия антироссийских акций

В 2019 году пошутить над сборной России по футболу позволил себе украинский комментатор Виктор Вацко. Он поиздевался над нашей командой после крупного домашнего поражения от Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы со счётом 1:4.

— А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы? — задался не самым умным вопросом Вацко.

В преддверии недавнего Евро-2020 на Украине также прошёл ряд антироссийских акций. Достаточно сказать, что на форму национальной сборной был нанесён силуэт страны, в состав которой включили полуостров Крым. Кроме того, организаторы фан-зоны во Львове бесплатно наливали пиво за голы сборной Бельгии в ворота россиян. Этих мячей было три, как вы помните.

Конфронтация в спорте продолжается и на других уровнях. Так, совсем недавно организаторы чемпионата Европы по смешанным единоборствам в Киеве на полном серьёзе заявили, что не допустят участия в соревнованиях россиян. С этим вопросом сейчас пытаются разобраться в Глобальной ассоциации MMА. В свою очередь, украинские пловцы демонстративно отказались от выступления на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Вряд ли кто-то будет спорить, что большинство российских и украинских спортсменов с уважением относятся друг к другу. Об этом свидетельствуют хотя бы совместные фотографии, которые периодически появляются на просторах Интернета. С этими снимками украинским чиновникам приходится отчаянно бороться, всячески запрещая подобное проявление дружбы. Вносят свою посильную лепту в разрастание конфликта и журналисты. А зря, ненависть не лучшее из чувств. Она никогда ни к чему хорошему не приводила.

Авторы Роман Фейгин