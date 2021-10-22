Нурмагомедов будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что его секундантом на турнире UFC 267 будет бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает РИА "Новости".

30 октября Махачев в рамках турнира UFC 267 проведёт бой с новозеландцем Дэном Хукером. Соревнования пройдут в Абу-Даби. Изначально соперником россиянина должен был стать бывший чемпион промоушена бразилец Рафаэл дус Анжус, но из-за проблем со здоровьем южноамериканец отказался выходить в октагон.

"Хабиб будет в моём углу в бою против Хукера. Также секундантами будут тренер Хавьер Мендес и брат Муслим", — заявил спортсмен Махачев.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.