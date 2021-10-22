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Нурмагомедов будет секундантом Махачева на турнире UFC 267

30 октября российский боец проведёт в Абу-Даби бой против новозеландца Дэна Хукера.

22 октября, 12:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRHu7zrsbVs/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">khabib_nurmagomedov</a></p>

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Российский боец UFC Ислам Махачев заявил, что его секундантом на турнире UFC 267 будет бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает РИА "Новости".

30 октября Махачев в рамках турнира UFC 267 проведёт бой с новозеландцем Дэном Хукером. Соревнования пройдут в Абу-Даби. Изначально соперником россиянина должен был стать бывший чемпион промоушена бразилец Рафаэл дус Анжус, но из-за проблем со здоровьем южноамериканец отказался выходить в октагон.

"Хабиб будет в моём углу в бою против Хукера. Также секундантами будут тренер Хавьер Мендес и брат Муслим", — заявил спортсмен Махачев.

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Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Своё решение российский спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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