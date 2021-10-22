СМИ: В Афганистане казнили волейболистку молодёжной сборной

Талибы казнили в Кабуле волейболистку молодёжной сборной Афганистана Махджабин Хакими, обезглавив её. Об этом передаёт Inside the Game со ссылкой на Persian Independent.

По словам одного из тренеров волейболистки, её убили в начале октября. Он уточнил, что семье спортсменки угрожали, требуя держать её гибель в секрете.

Международная федерация волейбола (FIVB) начала расследование в связи с сообщениями о казни Хакими. В организации отметили, что существуют разные версии гибели спортсменки.

"Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями в некоторых СМИ о трагической смерти Махджабин Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине её смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Они подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны.