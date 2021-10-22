В Брянской области задержали пенсионера, который расстрелял участкового из мести за жену

В Брянской области задержали 67-летнего Валентина Цуканова, который расстрелял участкового. Как пишет SHOT, пенсионер брёл по лесополосе вдоль трассы недалеко от села Фроловка. Когда проезжавший мимо патруль окликнул мужчину, он попытался убежать, но при задержании сопротивления не оказывал.

Оружия при себе у пенсионера не было. В его сумке нашли только яблоки и лекарства.