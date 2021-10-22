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В Брянской области задержали пенсионера, который расстрелял участкового из мести за жену

Оружия при себе у 67-летнего Валентина Цуканова не было. В его сумке нашли только яблоки и лекарства.

22 октября, 11:38
<p>Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © SHOT

В Брянской области задержали 67-летнего Валентина Цуканова, который расстрелял участкового. Как пишет SHOT, пенсионер брёл по лесополосе вдоль трассы недалеко от села Фроловка. Когда проезжавший мимо патруль окликнул мужчину, он попытался убежать, но при задержании сопротивления не оказывал.

Оружия при себе у пенсионера не было. В его сумке нашли только яблоки и лекарства.

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Напомним, Цуканов несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске участкового, который ранее привлекал жену пенсионера к административному наказанию за торговлю самогоном. 34-летний полицейский был госпитализирован с ранением плеча, поясницы и живота. Сама жена подозреваемого на допросе призналась, что в последний год у мужа начались проблемы с психикой и они разъехались.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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