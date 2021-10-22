На Фургала завели дело о создании преступного сообщества и о мошенничестве
Новые следственные действия в отношении арестованного связаны с заводом "Амурсталь".
Сергей Фургал. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ранее обвинённого в организации убийств предпринимателей, завели новое уголовное дело сразу по двум статьям. Адвокат арестованного Михаил Карапетян рассказал ТАСС, что новых обвинений его подзащитному пока не предъявили.
"В отношении нашего подзащитного возбуждено новое уголовное дело по статье 210 УК РФ и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Дело связано с заводом "Амурсталь", — уточнил юрист.
Напомним, Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.
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