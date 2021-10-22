На Фургала завели дело о создании преступного сообщества и о мошенничестве

В отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ранее обвинённого в организации убийств предпринимателей, завели новое уголовное дело сразу по двум статьям. Адвокат арестованного Михаил Карапетян рассказал ТАСС, что новых обвинений его подзащитному пока не предъявили.