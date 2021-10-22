Пиковые значения заболеваемости коронавирусом ожидаются в Москве к концу недели

Уже в конце этой недели — в начале следующей заболеваемость коронавирусом в Москве достигнет пиковых значений, рекордных за всю историю пандемии. Такой прогноз озвучил в пятницу столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта", даёт достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели — начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей", — отметил он.