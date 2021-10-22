Пиковые значения заболеваемости коронавирусом ожидаются в Москве к концу недели
За последние сутки в городе было выявлено 8166 новых заболевших коронавирусной инфекцией, это максимум с 26 июня.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства столицы / Владимир Новиков
Уже в конце этой недели — в начале следующей заболеваемость коронавирусом в Москве достигнет пиковых значений, рекордных за всю историю пандемии. Такой прогноз озвучил в пятницу столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
"Мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса "дельта", даёт достаточно большую синергию, и видим, как каждую неделю начинает повышаться и повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже в конце этой недели — начале следующей мы достигнем пиковых значений заболеваний, рекордных за всю историю пандемии. Конечно, это требует принятия мер, чтобы защитить здоровье и жизни людей", — отметил он.
С этим связано в том числе введение новых ограничений в городе, а также режима нерабочих дней. Собянин отметил, что это исключительная мера, направленная на защиту горожан.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. Так поступил, например, столичный мэр Сергей Собянин, объявивший нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период в городе закрываются все предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Вслед за столицей такие жёсткие ограничения ввели и в Подмосковье.
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