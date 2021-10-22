Львов отказался передавать России останки советского разведчика Кузнецова

Власти Львова отказались передавать в Россию останки советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, несмотря на решение суда. Такое заявление сделал мэр города Андрей Садовой.

Он заявил, что Кассационный административный суд ранее обязал исполком Львовского городского совета разрешить родственникам Николая Кузнецова вывезти его останки из могилы во Львове и перезахоронить в Екатеринбурге. Однако городские власти отказались выполнять постановление суда.

"Наша позиция однозначна", — отметил Садовой в "Фейсбуке". — "И напоследок. Истицей по этому делу с 2008 года является гражданка РФ Маргарита Брюханова. Кто-нибудь интересовался, как у неё дела?"

Николай Кузнецов родился в селе Зырянка Свердловской области. Его родственники планировали перезахоронить Героя Советского Союза в Екатеринбурге, в 2008 году с просьбой передать останки разведчика обращалась его родственница Маргарита Брюханова. Однако в 2020 году украинские власти не согласовали передачу праха в Россию. Судебные тяжбы тянулись до сентября 2021 года.