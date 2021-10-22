Биолог рассказал, от чего зависит средняя стоимость ПЦР-тестов

Средняя стоимость ПЦР-тестов в России подсчитывается операторами фискальных служб не совсем правильно, при анализе следует учитывать большой разброс на разные виды продукции. Об этом рассказал операционный директор сети медицинских офисов LabQuest Сергей Амбросов, комментируя данные о росте цен на ПЦР-тесты на 27%.

"Год назад были доступны только ПЦР-тесты, которые делаются два дня. Цена на них практически не изменилась, наоборот, даже снизилась благодаря акциям и прочим предложениям. За этот год появилось очень много ПЦР-тестов, которые делаются и за три часа, и за два", — объяснил биолог в беседе с радио "Комсомольская правда".

По его словам, спрос на "быстрые" тесты сегодня очень высокий и устойчивый. Вот у них стоимость выше. Амбросов уточнил, что цена на них связана с большими затратами на выполнение, поскольку технологии производства у них иные, нежели у обычных ПЦР-тестов.