Политолог — об "антиковидных каникулах" в России: Помогут прервать цепочку заражений

Решение российских властей о введении нерабочих дней — это вынужденная мера, так как заболеваемость коронавирусом с каждым днём растёт, смертность тоже, а мягкие меры и предложения не действуют. Об этом рассказала Лайфу политконсультант Алёна Август.

"Может быть, то, что сейчас будут каникулы и вход везде только по QR-кодам, может быть, это заставит всех пойти и вакцинироваться. У нас есть вакцина в стране, она доступна. К нам едут ставить вакцины из других стран, где это невозможно сделать. А наши сограждане вакцинируются не все. Эти каникулы помогут прервать цепочку заражений", — считает политолог.

По её мнению, страна упустила время, когда нужно было работать с активакцинщиками, поэтому люди верят "во всякую чушь". А властям и здравоохранению теперь приходится информационно бороться ещё и с ними. Август также подчеркнула, что сейчас каждое решение руководства страны будет не лучшим, так как, с одной стороны, нужно не дать умереть бизнесу, который только начал вставать на ноги после 2020 года, а с другой — сократить число заболевших и не дать гражданам умирать от коронавируса.