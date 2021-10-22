Песков оценил возможность введения жёсткого локдауна в России

Пока власти России не рассматривают радикальные меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речи о жёстком локдауне пока не идёт, однако никто не может дать точные прогнозы, как будет развиваться эпидемия.

"Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учётом недостаточной вакцинации населения. Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно", — подчеркнул представитель Кремля.