Песков оценил возможность введения жёсткого локдауна в России
При этом он подчеркнул, что нет ни одного человека, который с большой долей уверенности предскажет траекторию развития пандемии.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Пока власти России не рассматривают радикальные меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речи о жёстком локдауне пока не идёт, однако никто не может дать точные прогнозы, как будет развиваться эпидемия.
"Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учётом недостаточной вакцинации населения. Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно", — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, если специалисты сочтут необходимым, после 7 ноября будут приниматься "какие-то другие решения", но пока все меры уже озвучены.
Напомним, в России четвёртый день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в России от коронавируса умерло 1064 человека, днём ранее, 21 октября, скончалось 1036 пациентов, 20 октября — 1028, а 19 октября — 1015. В связи со сложной ситуацией президент РФ Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября по всей стране.
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