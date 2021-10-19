В России зарегистрирован суточный максимум смертей от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1015 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован 16 октября, когда за 24 часа умерло 1002 пациента. Условная летальность увеличилась до 2,8%, окончательную определят лишь по завершению эпидемии.

В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 33 740 новых случая заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (23 426). Как отмечается, у 7,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 8 060 752 случая заражения CoViD-19, от инфекции оправилось 7 040 481 пациент, умерло 225 325 человек.