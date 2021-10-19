Психолог назвала шесть типичных фраз мужчин, указывающих на отсутствие чувств

Часто сообщения от мужчины могут поставить девушку в тупик, а также заставить задуматься, стоит ли продолжать общение с таким человеком. "Вечерняя Москва" пообщалась с семейным психологом Ольгой Романив и приводит шесть сообщений, которые указывают на отсутствие у представителя сильного пола каких-либо чувств к собеседнице.

Так, краткое "ха-ха" или мем в ответ на развёрнутое сообщение девушки может указать на то, что мужчине нравится флиртовать только при встрече, однако ни в каком продолжении отношений он не заинтересован.

Стоп-сигналом может послужить вопрос "Какой у тебя размер груди?". Для такого собеседника главное — получить близость, после которой он просто исчезнет из вашей жизни.

"Посмотрим фильм у меня дома?" — на первый взгляд, вполне милая и приветливая фраза, за которой кроется тайный смысл. Вероятно, мужчина не уважает мнение собеседницы и не интересуется её планами, просто завлекая к себе. А если он игнорировал вас всю неделю и прислал такое сообщение ближе к выходным, от него нужно бежать.

Встреча с мужчиной намечена, вы уже собираетесь на неё — и вдруг получаете сообщение "Извини, мы не сможем сегодня увидеться. Поменялись планы". Его можно расспросить о появившихся срочных делах, если оправдания покажутся странными — он просто передумал встречаться с вами.

В век технологий получить от партнёра фразу "Я не увидел сообщения" очень странно. В этом случае можно попросить его настроить уведомления мессенджеров, однако если игнорирование продолжается на протяжении нескольких часов, то вы ему просто неинтересны.

Когда вы получаете послание "Я перезвоню позже", но звонка так и не дожидаетесь — значит, мужчина просто не желает общаться с вами. О таком парне стоит забыть.