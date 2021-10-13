Эти три знака зодиака становятся лучшими мужьями, которые после свадьбы носят своих жён на руках
Чтобы наслаждаться супружеской жизнью во всей её красе, звёзды советуют присмотреться к этим представителям зодиакального круга.
Фото © Flickr / chaouki
Первое место в рейтинге идеальных мужей занимают Девы. Они смогут достойно обеспечить семью, любят детей и хороши в постели. Кроме того, чаще всего представители этого знака однолюбы. Однако жениться они не торопятся, ведь по-настоящему завоевать их сердце может только беспомощная девушка, которую нужно оберегать и спасать.
Дева. GIF © Giphy
На второй строке звёздного рейтинга уверенно расположились Весы. С таким супругом каждый день будет наполнен заботой и романтикой: постоянные поцелуи, объятия, завтраки в постель. Кроме того, эти мужчины терпеливы, нежны и готовы платить букетами за не убранную со стола грязную чашку.
Весы. GIF © Giphy
Третье место досталось Тельцам, которые довольно серьёзно подходят к браку. Они не прощают измен другим и не позволяют их себе, а также готовы много работать, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Плюс ко всему Тельцы заботливы и нежны, однако, как отмечают астрологи, им присуща капелька занудства, пишет 5-tv.ru.
Телец. GIF © Giphy
При этом астрологи советуют обращать внимание на дату рождения не только при выборе возлюбленного, но и при поиске друзей. Ведь кому-то окажутся ближе энергичные огненные знаки, а кому-то — практичные земные.
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