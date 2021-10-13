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"Он в надёжных руках": Дочь рассказала об интенсивном лечении госпитализированного с ковидом Серова

Мишель призвала поклонников исполнителя хита "Я люблю тебя до слёз" настроиться на самый лучший исход и заверила, что всё будет хорошо.

13 октября, 07:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU7w9EoMHjT/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mishel_serova</a></p>

Фото © Instagram / mishel_serova

Мишель Серова, дочь народного артиста России Александра Серова, рассказала в "Инстаграме" о самочувствии отца, которого госпитализировали в реанимацию с коронавирусом несколько дней назад.

"Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. <...> Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" — указала девушка в посте.

Она поблагодарила всех неравнодушных за "пожелания, поддержку и внимание", а также отметила, что нужно думать и настраиваться на "самое лучшее". Вместе с тем Мишель пожелала звёздному родителю "скорейшего выздоровления".

Крутой призвал помолиться за выздоровление госпитализированного с ковидом Серова

Крутой призвал помолиться за выздоровление госпитализированного с ковидом Серова

Ранее стало известно, что попавший в реанимацию с ковидом певец Серов находится в сознании. По словам его пиар-директора, в состоянии артиста присутствует положительная динамика. Однако о поражении лёгких собеседник говорить не стал.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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