Мишель Серова, дочь народного артиста России Александра Серова, рассказала в "Инстаграме" о самочувствии отца, которого госпитализировали в реанимацию с коронавирусом несколько дней назад.

"Очень много поступает вопросов о самочувствии папы. <...> Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!" — указала девушка в посте.

Она поблагодарила всех неравнодушных за "пожелания, поддержку и внимание", а также отметила, что нужно думать и настраиваться на "самое лучшее". Вместе с тем Мишель пожелала звёздному родителю "скорейшего выздоровления".