Александр Серов попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Известный певец Александр Серов попал в реанимацию с 75-процентным поражением лёгких из-за коронавируса. По данным kp.ru , исполнитель хита "Я люблю тебя до слёз" находится в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что 67-летний артист проходил лечение в госпитале рядом с загородным домом. Однако звезду перевели в реанимацию московской больницы. Издание уточняет, что Серов лежит под кислородной маской.