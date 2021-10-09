Александр Серов попал в реанимацию в тяжёлом состоянии
Как сообщают СМИ, 67-летний артист лежит под кислородной маской.
Фото © alexander-serov.ru
Известный певец Александр Серов попал в реанимацию с 75-процентным поражением лёгких из-за коронавируса. По данным kp.ru, исполнитель хита "Я люблю тебя до слёз" находится в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что 67-летний артист проходил лечение в госпитале рядом с загородным домом. Однако звезду перевели в реанимацию московской больницы. Издание уточняет, что Серов лежит под кислородной маской.
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Ранее сообщалось, что актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. Дочь артиста рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.
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