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Александр Серов попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Как сообщают СМИ, 67-летний артист лежит под кислородной маской.

8 октября, 23:19
<p>Фото © <a href="http://www.alexander-serov.ru/galereya.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexander-serov.ru</a></p>

Фото © alexander-serov.ru

Известный певец Александр Серов попал в реанимацию с 75-процентным поражением лёгких из-за коронавируса. По данным kp.ru, исполнитель хита "Я люблю тебя до слёз" находится в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что 67-летний артист проходил лечение в госпитале рядом с загородным домом. Однако звезду перевели в реанимацию московской больницы. Издание уточняет, что Серов лежит под кислородной маской.

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Ранее сообщалось, что актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. Дочь артиста рассказала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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