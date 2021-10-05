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Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

У народного артиста поражено до 50% лёгких. Врачи оценивают состояние звёздного пациента как тяжёлое.

5 октября, 07:10
<p>Фото © ТАСС / Ольга Зиновская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Зиновская

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусной инфекцией. По данным телеграм-канала Mash, его доставили в одну из московских больниц 2 октября.

У 67-летнего народного артиста РФ поражено от 25% до 50% лёгких. Инфекция протекает на фоне хронических проблем с сердцем, медики оценивают состояние звёздного пациента как тяжёлое.

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В августе Гаркалин был доставлен в больницу с травмой головы. Из НИИ скорой помощи имени Склифосовского актёра впоследствии отпустили в связи с отсутствием показаний для госпитализации.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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