Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Советский и российский актёр, театральный педагог Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусной инфекцией. По данным телеграм-канала Mash, его доставили в одну из московских больниц 2 октября.

У 67-летнего народного артиста РФ поражено от 25% до 50% лёгких. Инфекция протекает на фоне хронических проблем с сердцем, медики оценивают состояние звёздного пациента как тяжёлое.