В Екатеринбурге трамвай переехал школьницу, катавшуюся между вагонами
Личность погибшей пока не установили. Правоохранители ищут свидетелей трагедии, которая произошла накануне вечером.
Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области
В Екатеринбурге девочка-подросток попала под колёса трамвая и погибла на месте — её протащило несколько десятков метров и перерезало пополам. Об этом сообщает портал E1.RU.
Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области
Как уточняет издание, трагедия произошла 4 октября около девяти часов вечера напротив дома № 202/3 на улице 8 Марта. По данным ГИБДД, школьница находилась в цепке между вагонами. В определённый момент она сорвалась на пути. Её личность пока не установлена, на вид девочке 12–14 лет. Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев происшествия.
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