НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Екатеринбурге трамвай переехал школьницу, катавшуюся между вагонами

Личность погибшей пока не установили. Правоохранители ищут свидетелей трагедии, которая произошла накануне вечером.

5 октября, 06:53
<p>Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области</p>

Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге девочка-подросток попала под колёса трамвая и погибла на месте — её протащило несколько десятков метров и перерезало пополам. Об этом сообщает портал E1.RU.

Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области

Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области

Как уточняет издание, трагедия произошла 4 октября около девяти часов вечера напротив дома № 202/3 на улице 8 Марта. По данным ГИБДД, школьница находилась в цепке между вагонами. В определённый момент она сорвалась на пути. Её личность пока не установлена, на вид девочке 12–14 лет. Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев происшествия.

В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек

В ДТП с автобусом в Иркутской области пострадало 14 человек

Ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском автобус улетел в кювет, пострадало пять человек. Авария произошла на трассе Р257 "Енисей". Всего в автобусе находилось 38 человек.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1