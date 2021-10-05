В Екатеринбурге трамвай переехал школьницу, катавшуюся между вагонами

В Екатеринбурге девочка-подросток попала под колёса трамвая и погибла на месте — её протащило несколько десятков метров и перерезало пополам. Об этом сообщает портал E1.RU.

Фото © ОГИБДД РФ по Свердловской области

Как уточняет издание, трагедия произошла 4 октября около девяти часов вечера напротив дома № 202/3 на улице 8 Марта. По данным ГИБДД, школьница находилась в цепке между вагонами. В определённый момент она сорвалась на пути. Её личность пока не установлена, на вид девочке 12–14 лет. Сейчас правоохранители разыскивают очевидцев происшествия.