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Против подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом возбудили ещё несколько дел

Как уточнили в СК, на данный момент предполагаемый злоумышленник допрошен и дал показания по существу. Возбуждено ходатайство о его аресте.

5 октября, 06:32
<p>Фото © <a href="https://oren.sledcom.ru/news/item/1616596/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Оренбургской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Оренбургской области

Следователи возбудили ещё несколько уголовных дел в отношении подозреваемого в жестоком убийстве трёх студенток в Гае Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что в результате проведённого расследования в действиях Александра Лазарева правоохранители выявили признаки ряда дополнительных преступлений, в результате чего были возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование, соединённое с угрозой убийством, совершённое в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством, совершённые в том числе в отношении несовершеннолетней", "Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога с причинением значительного ущерба" и "Неправомерное завладение автомобилем".

Подозреваемый в убийстве трёх студенток под Оренбургом признал вину

Подозреваемый в убийстве трёх студенток под Оренбургом признал вину

На данный момент подозреваемый допрошен, он дал показания по существу, проверка которых была произведена на месте. Следователи возбудили ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение.

Напомним, о зверском убийстве в городе Гае стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. По делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей, а за данные об убийце объявили награду в один миллион рублей. В результате следователи установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за убийство 30-летний Александр Лазарев. Вычислить его удалось благодаря следам ДНК на одежде. Мужчину задержали вечером 3 октября, когда он попытался угнать автомобиль.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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