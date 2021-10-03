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Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

Также оперативникам удалось установить маршрут следования Александра Лазарева, его розыск продолжается.

3 октября, 12:21
<p>Кадр из видео © СК РФ</p>

Кадр из видео © СК РФ

В ходе расследования по делу о жестоком убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области следователи и криминалисты установили одежду, в которой находился подозреваемый Александр Лазарев в момент совершения преступления. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СКР.

Найденные улики были отправлены на молекулярно-генетическую экспертизу. Также в результате следственных мероприятий был раскрыт маршрут следования разыскиваемого Лазарева. Расследование преступления продолжается, уточняет СК.

Подозреваемый в расправе над тремя студентками отсидел девять лет за убийство

Подозреваемый в расправе над тремя студентками отсидел девять лет за убийство

Напомним, о зверском убийстве стало известно 30 сентября. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти были найдены в квартире, а ещё одной — во дворе дома. Погибшие оказались студентками медколледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру. СКР опубликовал видео с места расправы. Позднее по делу о жестоком убийстве студенток под Оренбургом было допрошено свыше ста свидетелей. В результате в Оренбуржье объявили награду в один миллион рублей за данные об убийце трёх студенток.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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