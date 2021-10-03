Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

В ходе расследования по делу о жестоком убийстве трёх студенток в городе Гае Оренбургской области следователи и криминалисты установили одежду, в которой находился подозреваемый Александр Лазарев в момент совершения преступления. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СКР.