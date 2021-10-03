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Китай побил собственный рекорд, направив 39 военных самолётов к акватории Тайваня

Из-за усиления трений между КНР и США Пекин решил чаще проводить военные манёвры подобного формата в районе Тайваньского пролива.

3 октября, 12:13

Фото © Shutterstock

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вновь предприняли массовый вылет к акватории Тайваня, поставив своеобразный рекорд. Об этой акции сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

В общей сложности к манёврам привлечено 39 самолётов. Среди них 14 многоцелевых истребителей J-16 ("Цзянь-16") и четыре Су-30, а также два разведывательных воздушных судна Y-8 ("Юнь-8"). В тёмное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены ещё 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500").

Таким образом, Пекин побил собственный рекорд, установленный накануне, когда в небо поднялись 38 самолётов. Тогда они совершили облёт акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. В обоих случаях ВВС Тайваня пришлось задействовать авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолётов НОАК.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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