Китай побил собственный рекорд, направив 39 военных самолётов к акватории Тайваня

В общей сложности к манёврам привлечено 39 самолётов. Среди них 14 многоцелевых истребителей J-16 ("Цзянь-16") и четыре Су-30, а также два разведывательных воздушных судна Y-8 ("Юнь-8"). В тёмное время суток над прилегающей к острову акваторией были замечены ещё 19 боевых машин: 12 J-16, шесть Су-30 и один самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500").