Китай направил рекордное количество самолётов к акватории Тайваня
Авиация провела облёт территории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши.
Фото © ТАСС/Zuma
К берегам Тайваня китайские ВВС направили рекордное количество военных самолётов — 38 штук. Это были истребители, самолёты-разведчики, бомбардировщики, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
Как пишет газета "Цзыю шибао", военная авиация КНР совершила облёт акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. В авиационном марш-броске приняли участие многоцелевые истребители J-16 ("Цзянь-16") и Су-30, бомбардировщики H-6 ("Хун-6"), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также разведчик Y-8 ("Юнь-8").
В свою очередь тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.
Ранее Лайф рассказывал, что Китай обвинил США в создании угрозы безопасности в Тайваньском проливе. В Пекине назвали неприемлемым проход американского эсминца.
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