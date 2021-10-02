Китай направил рекордное количество самолётов к акватории Тайваня

К берегам Тайваня китайские ВВС направили рекордное количество военных самолётов — 38 штук. Это были истребители, самолёты-разведчики, бомбардировщики, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Как пишет газета "Цзыю шибао", военная авиация КНР совершила облёт акватории к юго-востоку от острова, пройдя над проливом Баши. В авиационном марш-броске приняли участие многоцелевые истребители J-16 ("Цзянь-16") и Су-30, бомбардировщики H-6 ("Хун-6"), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 ("Кунцзин-500"), а также разведчик Y-8 ("Юнь-8").

В свою очередь тайваньские ВВС задействовали авиацию и прочую технику, чтобы отслеживать перемещение самолетов НОАК.