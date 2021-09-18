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Китай обвинил США в создании угрозы безопасности в Тайваньском проливе

Некоторые военные подразделения КНР переведены в высокую степень боевой готовности из-за действий американского корабля.

18 сентября, 04:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavy" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Navy</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Navy

Вооружённые силы КНР считают неприемлемым проход американского ракетного эсминца Barry через Тайваньский пролив. В Поднебесной уверены, что подобные действия создают угрозу безопасности в регионе. Такого мнения придерживается официальный представитель Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"Эсминец Barry прошёл через Тайваньский пролив, открыто создавая прецедент для беспокойства. Войска Восточного округа будут сохранять высокую степень боеготовности, решительно защищать государственный суверенитет и безопасность Китая, мир и стабильность в регионе", — говорится в заявлении, опубликованном на странице военно-административной единицы в социальной сети WeChat.

Пекин недоволен частыми случаями появления американских кораблей в этой акватории. Китай рассматривает эти действия как провокацию.

"Это убедительное доказательство, что Соединённые Штаты — дестабилизирующий фактор в Тайваньском проливе, создающий угрозу безопасности", — уточняется в заявлении.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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