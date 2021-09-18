Китай обвинил США в создании угрозы безопасности в Тайваньском проливе

Вооружённые силы КНР считают неприемлемым проход американского ракетного эсминца Barry через Тайваньский пролив. В Поднебесной уверены, что подобные действия создают угрозу безопасности в регионе. Такого мнения придерживается официальный представитель Восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая Ши И.

"Эсминец Barry прошёл через Тайваньский пролив, открыто создавая прецедент для беспокойства. Войска Восточного округа будут сохранять высокую степень боеготовности, решительно защищать государственный суверенитет и безопасность Китая, мир и стабильность в регионе", — говорится в заявлении, опубликованном на странице военно-административной единицы в социальной сети WeChat.

Пекин недоволен частыми случаями появления американских кораблей в этой акватории. Китай рассматривает эти действия как провокацию.

"Это убедительное доказательство, что Соединённые Штаты — дестабилизирующий фактор в Тайваньском проливе, создающий угрозу безопасности", — уточняется в заявлении.