Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вступил в перепалку с журналистом. Последний задал вопрос на русском языке, что не понравилось одиозному политику.

"Давайте ещё раз. Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, ещё раз давайте", — сказал политик в эфире телеканала ZIK, отметив, что от русского языка "напрягается".

Журналист в свою очередь напомнил Данилову, что политик из Луганска и, вероятнее всего, должен понимать русскую речь.

"Так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас её несёте по всему миру", — отметил Данилов.