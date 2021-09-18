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"Давайте ещё раз": Глава украинского СНБО поругался с журналистом из-за русского языка

Данилов сделал вид, что не понимает, и попросил сотрудника СМИ повторить свой вопрос на украинском.

18 сентября, 04:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/danilov.oleksiy?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олексій Данілов</a></p>

Фото © Facebook / Олексій Данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вступил в перепалку с журналистом. Последний задал вопрос на русском языке, что не понравилось одиозному политику.

"Давайте ещё раз. Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, ещё раз давайте", — сказал политик в эфире телеканала ZIK, отметив, что от русского языка "напрягается".

Журналист в свою очередь напомнил Данилову, что политик из Луганска и, вероятнее всего, должен понимать русскую речь.

"Так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас её несёте по всему миру", — отметил Данилов.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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