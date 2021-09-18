"Давайте ещё раз": Глава украинского СНБО поругался с журналистом из-за русского языка
Данилов сделал вид, что не понимает, и попросил сотрудника СМИ повторить свой вопрос на украинском.
Фото © Facebook / Олексій Данілов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вступил в перепалку с журналистом. Последний задал вопрос на русском языке, что не понравилось одиозному политику.
"Давайте ещё раз. Уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, ещё раз давайте", — сказал политик в эфире телеканала ZIK, отметив, что от русского языка "напрягается".
Журналист в свою очередь напомнил Данилову, что политик из Луганска и, вероятнее всего, должен понимать русскую речь.
"Так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас её несёте по всему миру", — отметил Данилов.
Ранее Лайф сообщал, что рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском. Изначально коллектив пригласили на празднование, однако администраторы внезапно передумали. У артистов осталось много вопросов — музыканты считают, что их пытаются стереть из истории родины.
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