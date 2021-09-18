Осенью продолжится всплеск заболеваемости коронавирусом из-за того, что дети снова отправились в школы. Там вирус будет циркулировать, а затем входить в семьи. Так считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он добавил, что ситуация усугубляется окончанием сезона отпусков и отменой удалённого обучения.

"Школы — это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию", — рассказал Исаев в интервью ТАСС.

В такой период при малейшем поводе надо бить в колокола — останавливать свою рабочую активность, чтобы не заразить коллег или близких, уверен Исаев. Иначе можно поставить на грань выживания всех окружающих, принести вирус в коллектив или семью — это не шутка в текущей эпидситуации.

"Первое, что нужно делать в случае появления подозрительных симптомов, — изолироваться. И второе — мониторить своё состояние, регулярно сдавать анализы, если ты заболел. Иначе можно запустить ситуацию, и это приведёт к госпитализации и тяжёлым последствиям", — заключил специалист.

Тем временем Лайф сообщал, что 17 сентября в России выявили ещё 19 905 случаев ковида — это максимум с 22 августа. Всего с начала эпидемии в целом по стране выявлено 7 234 425 заболевших.