"Резервуар для вируса": Медик предположил, с чего осенью начнётся новая волна ковида
Андрей Исаев призывает внимательно относиться к здоровью, следить за своим состоянием и при первых признаках болезни уходить на самоизоляцию.
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Осенью продолжится всплеск заболеваемости коронавирусом из-за того, что дети снова отправились в школы. Там вирус будет циркулировать, а затем входить в семьи. Так считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Он добавил, что ситуация усугубляется окончанием сезона отпусков и отменой удалённого обучения.
"Школы — это основной источник плотных контактов: в классе сидит по 30 человек, все они контактируют между собой. Дети — это резервуар для любого вируса. Тем более что детское население не прошло вакцинацию", — рассказал Исаев в интервью ТАСС.
В такой период при малейшем поводе надо бить в колокола — останавливать свою рабочую активность, чтобы не заразить коллег или близких, уверен Исаев. Иначе можно поставить на грань выживания всех окружающих, принести вирус в коллектив или семью — это не шутка в текущей эпидситуации.
"Первое, что нужно делать в случае появления подозрительных симптомов, — изолироваться. И второе — мониторить своё состояние, регулярно сдавать анализы, если ты заболел. Иначе можно запустить ситуацию, и это приведёт к госпитализации и тяжёлым последствиям", — заключил специалист.
Тем временем Лайф сообщал, что 17 сентября в России выявили ещё 19 905 случаев ковида — это максимум с 22 августа. Всего с начала эпидемии в целом по стране выявлено 7 234 425 заболевших.
А ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что четвёртая волна коронавируса в нашей стране может начаться в конце сентября – начале октября. Похожий прогноз озвучил также кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.
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