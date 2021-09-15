Иммунолог спрогнозировал сроки начала четвёртой волны ковида в России

Кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков считает, что число заболевших коронавирусом россиян начнёт расти к концу сентября, а новая волна ковида начнётся уже с октября.

"Мы и сейчас не сильно просели, но в конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению. Мои изначальные прогнозы были, что мы упадём ниже 15 тысяч случаев ковида в сутки, и по смертям уж точно не 800", — объяснил иммунолог в беседе с Ura.ru.

По мнению Крючкова, четвёртая волна коронавируса начнётся с больших городов России — Москвы и Санкт-Петербурга. А заметный подъём заболеваемости можно ожидать с начала октября. Иммунолог отметил, что смертность также увеличится не сразу, а примерно через 2–2,5 недели.

Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков согласился с коллегой и отметил, что "недели через две, скорее всего, мы увидим рост заболеваемости", если в классах будут выявляться случаи ковида и он начнёт передаваться от ученика к ученику.