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Доктор Мясников рассказал, какой симптом нередко путают с инсультом

По словам специалиста, иногда он может сопровождаться чувством тошноты.

15 сентября, 06:00
<p>Александр Мясников. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8yPuwnIgAec" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Россия-1"</a></p>

Александр Мясников. Кадр из видео © YouTube / "Россия-1"

Нередко пациенты принимают головокружение за признак инсульта. Однако, по словам врача и телеведущего Александра Мясникова, ни о каких проблемах с сосудами головного мозга этот симптом вовсе не говорит.

"Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу", — рассказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

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По словам Мясникова, на проблемы с внутренним ухом указывает не только головокружение, но и тошнота. Если человек испытывает схожие симптомы, то наиболее верным решением будет обратиться к отоларингологу, добавил врач.

Ранее Александр Мясников рассказал о том, чего ни в коем случае нельзя делать при подозрении на инсульт, поскольку такая ошибка может стоить жизни.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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