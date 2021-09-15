Доктор Мясников рассказал, какой симптом нередко путают с инсультом

Нередко пациенты принимают головокружение за признак инсульта. Однако, по словам врача и телеведущего Александра Мясникова, ни о каких проблемах с сосудами головного мозга этот симптом вовсе не говорит.

"Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу", — рассказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Мясникова, на проблемы с внутренним ухом указывает не только головокружение, но и тошнота. Если человек испытывает схожие симптомы, то наиболее верным решением будет обратиться к отоларингологу, добавил врач.