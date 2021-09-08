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Доктор Мясников рассказал, о каких болезнях могут говорить боли в груди

Если человек может точно сказать, где именно у него болит, то это явно не проблемы с сердцем.

8 сентября, 18:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что регулярные боли в груди могут свидетельствовать не только об инфаркте, как это принято считать. Это может быть признаком неврологических заболеваний, проблем с дыхательными путями, желудочно-кишечным трактом, а также заболеваний мозга или зубов.

Мясников уточнил, что важно понимать характер боли. Если человек может точно сказать, где именно у него болит, то это явно не проблемы с сердцем. Тяжесть и сдавленность во всей груди указывает на заболевания сердечно-сосудистой системы.

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"Тут важно понять, у кого больше шанс на реальную болезнь сердца. Нужно учитывать пол, возраст, курение, наследственность, наличие гипертонии, уровень холестерина и сахара, вес, наличие почечных заболеваний. По совокупности этих характеристик и делаем выводы", — сказал врач в эфире телеканала "Россия-1".

Теледоктор при этом подчеркнул, что боли в области сердца являются сигналом для срочного обращения к врачу, а также необходимости избавиться от вредных привычек или сбросить лишний вес.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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