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Политолог назвал постиронией выбор талибами даты для инаугурации кабмина Афганистана

Собеседник Лайфа считает, что таким образом боевики "похоронили глобализацию", придав этому ироничный формат.

8 сентября, 18:06
<p>Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency</p>

Фото © Getty Images / Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин счёл выбор движением "Талибан"* даты для инаугурации нового кабмина Афганистана "очень символичным жестом". В беседе с Лайфом политолог отметил, что 11 сентября стало знаком старта завершающей фазы глобализации и символичной точкой в глобалистском проекте.

"Дело в том, что 11 сентября стартовал проект "Великий Ближний Восток", который в 2004 году был принят как документ. Его реализация как основных тезисов, окончательной финализации, глобализации проекта началась именно с 11 сентября 2001 года. Спустя ровно 20 лет в инаугурации правительства талибов поставлена окончательная точка в глобалистском проекте, который реализовывали США на протяжении последних 20 лет", — рассказал Коровин.

По оценке политолога, на момент терактов 11 сентября 2001 года глобалистским стратегам казалось, что Ближний Восток — это последний проблемный регион, который лежит на пути к окончательному установлению проекта. Причиной тому они считали сильные традиционные ценности, элемент архаичного общества и общинный уклад.

Эксперт подчеркнул, что, по мнению стратегов, это общество необходимо было привести в движение: разрушить, превратить в гражданскую биомассу, какую представляет собой Запад. Они полагали, что тогда с арабским миром и Ближним Востоком будет покончено — гражданское общество станет глобальным, а проект будет реализован, для этого американцы пришли в Афганистан, взяв за предлог теракты 11 сентября 2001 года.

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"То, что эти теракты были следствием заговора глобалистских элит и не имели никакого отношения к Афганистану, очевидно. Этот день стал знаком старта завершающей фазы глобализации, и он же стал символичной точкой в этом глобалистском проекте, который не состоялся. В Афганистане он начался, и в Афганистане он был похоронен. Это постирония со стороны талибов. Талибы всерьёз похоронили глобализацию, придав этому ироничный формат", заключил эксперт.

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Ранее Лайф сообщал, что в США спустя 20 лет опознали двух жертв терактов 11 сентября. Всего в результате трагедии погибло около трёх тысяч человек, неопознанными из которых остаётся более тысячи.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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