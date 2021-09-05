Талибы рассказали, каким будет новое Правительство Афганистана

Новое правительство в Афганистане станет инклюзивным и будет представлять всё население страны. Об этом заявил член комиссии по культуре радикального движения "Талибан"* Анамуллах Самангани.

"Сегодня мы живём в абсолютно независимом Афганистане. Новое правительство будет объявлено очень скоро", — приводит телеканал Tolo News его слова.

Самангани не раскрыл подробности о структуре, но отметил, что новый кабмин "будет инклюзивным и будет представлять всех" жителей страны.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз провести переговоры с "Талибаном". Однако уровень диалога будет напрямую зависеть от способности боевиков идти навстречу выдвигаемым условиям действий Европейского союза в Афганистане.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.