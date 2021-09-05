Талибы рассказали, каким будет новое Правительство Афганистана
В скором времени будут рассекречены имена всех членов кабмина. Как указал представитель радикалов, сегодня граждане живут в абсолютно независимой стране.
Фото © ТАСС / АР / Wali Sabawoon
Новое правительство в Афганистане станет инклюзивным и будет представлять всё население страны. Об этом заявил член комиссии по культуре радикального движения "Талибан"* Анамуллах Самангани.
"Сегодня мы живём в абсолютно независимом Афганистане. Новое правительство будет объявлено очень скоро", — приводит телеканал Tolo News его слова.
Самангани не раскрыл подробности о структуре, но отметил, что новый кабмин "будет инклюзивным и будет представлять всех" жителей страны.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз провести переговоры с "Талибаном". Однако уровень диалога будет напрямую зависеть от способности боевиков идти навстречу выдвигаемым условиям действий Европейского союза в Афганистане.
Напомним, представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер, в которой после прихода к власти в стране радикалов сформировалось движение сопротивления. Чтобы отпраздновать это событие, некоторые боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. По последним данным, число убитых и раненых при "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70. При этом информация из разных городов страны продолжает поступать, поэтому количество жертв может увеличиться.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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