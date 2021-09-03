Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер. Видео © Соцсети

Представители радикального движения "Талибан"* отмечают захват афганской провинции Панджшер стрельбой в Кабуле и других городах Афганистана. Кадры, на которых слышны звуки выстрелов, появились в соцсетях.

При этом заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик заявил, что жителям Кабула не следует беспокоиться, стрельба ведётся в воздух.

"Мы призываем всех вооружённых моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер", — написал он в "Твиттере".

По некоторым данным, стрельба велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Жители афганской столицы подумали, что начались бои. Однако талибы заявляли, что стреляют, чтобы отметить захват сопротивлявшейся провинции Панджшер.

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.