Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер
Жители Кабула подумали, что в столице начались бои, однако представители "Талибана" заявили, что просто стреляли в воздух.
Фото © ТАСС / EPA / Stringer
Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер. Видео © Соцсети
Представители радикального движения "Талибан"* отмечают захват афганской провинции Панджшер стрельбой в Кабуле и других городах Афганистана. Кадры, на которых слышны звуки выстрелов, появились в соцсетях.
При этом заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик заявил, что жителям Кабула не следует беспокоиться, стрельба ведётся в воздух.
"Мы призываем всех вооружённых моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер", — написал он в "Твиттере".
По некоторым данным, стрельба велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Жители афганской столицы подумали, что начались бои. Однако талибы заявляли, что стреляют, чтобы отметить захват сопротивлявшейся провинции Панджшер.
Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Как сообщал Лайф, после объявления о захвате власти в Афганистане "Талибаном" Панджшер остался единственным регионом страны, на который власть радикального движения не распространяется. Талибы предложили лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду добровольно сдаться боевикам, однако тот отказался передать контроль над провинцией. В результате радикалы объявили о начале масштабной военной операции против сопротивления в Панджшере. Также стало известно, что террористическая организация "Аль-Каида"* присоединилась к "Талибану" в борьбе с афганским сопротивлением. Лайф писал о планах талибов уничтожить лидера сопротивления Ахмада Масуда.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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