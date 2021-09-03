Командир отряда сопротивления рассказал о начале активных боёв с "Талибаном"

По его словам, в ходе ночных боёв талибы понесли серьёзные потери. Более 250 человек погибло с их стороны, у сопротивления были убиты лишь трое. А 12 человек ранены.

"Вчера вечером в Панджшере начались активные боевые действия, но новое правительство всё ещё у власти. Во вторник талибы напали на перевал Хавак. По имеющейся у нас информации, более 250 из них погибли. Более 30 из них находятся в плену. Общее число раненых — 360. Их тела остались на поле боя. Позже тела талибов забрал их командир", — заявил он.