Командир отряда сопротивления рассказал о начале активных боёв с "Талибаном"
С его слов, в ходе ночной атаки талибы понесли серьёзные потери в количестве более 250 человек.
Фото © LIFE
Командир отряда сопротивления рассказал о начале активных боёв с "Талибаном". Видео © LIFE
В афганской провинции Панджшер минувшей ночью наблюдались активные боестолкновения между силами сопротивления и движением "Талибан"*. Об этом Лайфу рассказал командир отряда сопротивления.
По его словам, в ходе ночных боёв талибы понесли серьёзные потери. Более 250 человек погибло с их стороны, у сопротивления были убиты лишь трое. А 12 человек ранены.
"Вчера вечером в Панджшере начались активные боевые действия, но новое правительство всё ещё у власти. Во вторник талибы напали на перевал Хавак. По имеющейся у нас информации, более 250 из них погибли. Более 30 из них находятся в плену. Общее число раненых — 360. Их тела остались на поле боя. Позже тела талибов забрал их командир", — заявил он.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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