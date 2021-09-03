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Талибы не позволят женщинам занимать должности министров в Афганистане

Представительницам прекрасного пола разрешат работать в полиции и помощницами в судах.

3 сентября, 09:41
<p>Фото © ТАСС / AP / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСС / AP / Rahmat Gul

Число министерств в новом Правительстве Афганистана сократится до половины, и женщин-министров в нём не будет. Об этом заявил представитель радикального исламского движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.

"Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство с половиной прежних министерств", — заявил он в интервью газете la Repubblica.

Муджахид добавил, что женщины не могут войти в правительство в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, они могут, например, работать в министерствах, в полиции или в судебных органах в качестве помощников. Также им позволят обучаться в вузах.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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