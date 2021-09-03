Талибы не позволят женщинам занимать должности министров в Афганистане

Число министерств в новом Правительстве Афганистана сократится до половины, и женщин-министров в нём не будет. Об этом заявил представитель радикального исламского движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.

"Мы сформируем правительство национального единства как можно скорее. Мы хотели бы создать компактное правительство с половиной прежних министерств", — заявил он в интервью газете la Repubblica.

Муджахид добавил, что женщины не могут войти в правительство в качестве министров, но, следуя заветам Корана и согласно законам шариата, они могут, например, работать в министерствах, в полиции или в судебных органах в качестве помощников. Также им позволят обучаться в вузах.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.