На ВЭФ запущена программа по поддержке молодёжного предпринимательства
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Более 56% молодых людей в России видят себя в сфере бизнеса и хотят развивать собственные идеи, сообщили в Минтруде.
В 30 пилотных регионах России стартовала программа по развитию молодёжного предпринимательства. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Проект развивали Росмолодёжь и Минэкономразвития России, ориентируясь на идеи, желания и потребности молодых граждан страны. Новая программа состоит из пяти блоков:
- обучение и акселерация проектов
- система наставничества
- создание клуба молодых предпринимателей
- проведение конкурсов и тематических мероприятий для молодых предпринимателей
- финансовая поддержка проектов.
Курс всей молодёжной политики сегодня направлен на объединение ресурсов, консолидацию ради общих целей. Эффекта синергии необходимо добиться и в сфере поддержки молодёжного предпринимательства. При создании программы мы вместе с Минэком ориентировались на идеи молодых для включения в национальные проекты, среди которых — необходимость всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Также опирались на данные аналитического центра НАФИ за 2020 год: 83% опрошенных считают предпринимательскую деятельность привлекательной для себя. Программа позволит запустить своё дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку
Цитирует Ксению Разуваеву пресс-офис ВЭФ
Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, более 56% молодых россиян видят себя в сфере предпринимательства и реализации собственных идей. При этом предпочтение отдаётся самозанятости, что подтверждается данными о выборе этого режима налогообложения тремя миллионами сограждан.
Новую программу также поддержали в ФАС, объявив о реализации совместных с Росмолодёжью программ для молодых бизнесменов. В работе сессии "Массовое вовлечение молодёжи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития" также приняли участие представители разных ведомств и организаций.
Ранее власти Москвы расширили перечень приоритетных отраслей, имеющих право на получение льготного кредита в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса.