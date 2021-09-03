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Опубликовано 3 сентября 2021, 09:23

На ВЭФ запущена программа по поддержке молодёжного предпринимательства

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Более 56% молодых людей в России видят себя в сфере бизнеса и хотят развивать собственные идеи, сообщили в Минтруде.

В 30 пилотных регионах России стартовала программа по развитию молодёжного предпринимательства. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Проект развивали Росмолодёжь и Минэкономразвития России, ориентируясь на идеи, желания и потребности молодых граждан страны. Новая программа состоит из пяти блоков:

  • обучение и акселерация проектов
  • система наставничества
  • создание клуба молодых предпринимателей
  • проведение конкурсов и тематических мероприятий для молодых предпринимателей
  • финансовая поддержка проектов.

Курс всей молодёжной политики сегодня направлен на объединение ресурсов, консолидацию ради общих целей. Эффекта синергии необходимо добиться и в сфере поддержки молодёжного предпринимательства. При создании программы мы вместе с Минэком ориентировались на идеи молодых для включения в национальные проекты, среди которых — необходимость всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Также опирались на данные аналитического центра НАФИ за 2020 год: 83% опрошенных считают предпринимательскую деятельность привлекательной для себя. Программа позволит запустить своё дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку

Цитирует Ксению Разуваеву пресс-офис ВЭФ

Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, более 56% молодых россиян видят себя в сфере предпринимательства и реализации собственных идей. При этом предпочтение отдаётся самозанятости, что подтверждается данными о выборе этого режима налогообложения тремя миллионами сограждан.

Новую программу также поддержали в ФАС, объявив о реализации совместных с Росмолодёжью программ для молодых бизнесменов. В работе сессии "Массовое вовлечение молодёжи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития" также приняли участие представители разных ведомств и организаций.

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Николай Абрамов
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