На ВЭФ запущена программа по поддержке молодёжного предпринимательства

Курс всей молодёжной политики сегодня направлен на объединение ресурсов, консолидацию ради общих целей. Эффекта синергии необходимо добиться и в сфере поддержки молодёжного предпринимательства. При создании программы мы вместе с Минэком ориентировались на идеи молодых для включения в национальные проекты, среди которых — необходимость всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Также опирались на данные аналитического центра НАФИ за 2020 год: 83% опрошенных считают предпринимательскую деятельность привлекательной для себя. Программа позволит запустить своё дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку