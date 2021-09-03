"Надо дожить спокойно": Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней

Российский лидер подчеркнул, что предпочитает работать над текущими делами, пока не думая о таких крупных международных событиях, как форум АТЭС.

Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин пока не знает о том, кто поедет на форум АТЭС в Бруней, который планируется в ноябре 2024 года. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума — журналиста Сергея Брилёва.

Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти ещё там Президент России Владимир Путин

В ответ на реплику Брилёва об "одном внутреннем событии", а именно о президентских выборах, Путин ещё раз подчеркнул, что "до этого надо дожить спокойно".