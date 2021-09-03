"Надо дожить спокойно": Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней
Российский лидер подчеркнул, что предпочитает работать над текущими делами, пока не думая о таких крупных международных событиях, как форум АТЭС.
Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин пока не знает о том, кто поедет на форум АТЭС в Бруней, который планируется в ноябре 2024 года. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума — журналиста Сергея Брилёва.
Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти ещё там
Президент России Владимир Путин
В ответ на реплику Брилёва об "одном внутреннем событии", а именно о президентских выборах, Путин ещё раз подчеркнул, что "до этого надо дожить спокойно".
Ранее Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать в Госдуму главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, которые возглавляют списки партии "Единая Россия".
Фото © LIFE