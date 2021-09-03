НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Надо дожить спокойно": Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней

Российский лидер подчеркнул, что предпочитает работать над текущими делами, пока не думая о таких крупных международных событиях, как форум АТЭС.

3 сентября, 09:16

Фото © LIFE

Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин пока не знает о том, кто поедет на форум АТЭС в Бруней, который планируется в ноябре 2024 года. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума — журналиста Сергея Брилёва.

Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти ещё там

Президент России Владимир Путин

В ответ на реплику Брилёва об "одном внутреннем событии", а именно о президентских выборах, Путин ещё раз подчеркнул, что "до этого надо дожить спокойно".

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Ранее Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать в Госдуму главу МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, которые возглавляют списки партии "Единая Россия".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На ВЭФ запущена программа по поддержке молодёжного предпринимательства

сегодня в 09:23

Путин заявил, что экономика РФ после пандемии в целом восстановилась

16 июля, 14:31

Политолог объяснил, кто виноват в отсутствии мирного договора между РФ и Японией

сегодня в 09:35

У мужа Гай Германики не нашли наркотиков в номере отеля The Ritz-Carlton

сегодня в 09:29

Фанаты вычислили новую девушку Тимати, и эта красотка может заткнуть за пояс всех его бывших

сегодня в 09:28

Новости партнеров

Layer 1