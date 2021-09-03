"Надо дожить спокойно": Путин не стал загадывать о планах на 2024 год, включая поездку на саммит в Бруней

Российский лидер подчеркнул, что предпочитает работать над текущими делами, пока не думая о таких крупных международных событиях, как форум АТЭС.