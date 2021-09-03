Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от обсуждения с Токио этого документа.

"Считаем, что отсутствие такого документа (мирного договора с Японией. — Прим. Лайфа) в наших отношениях — это нонсенс. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закреплённые в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказываемся от диалога по мирному договору", — подчеркнул глава государства.

Путин также заметил, что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений и обе стороны выражают взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества.