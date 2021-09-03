Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
Президент подчеркнул, что и Москва, и Токио заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений.
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Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от обсуждения с Токио этого документа.
"Считаем, что отсутствие такого документа (мирного договора с Японией. — Прим. Лайфа) в наших отношениях — это нонсенс. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закреплённые в международных документах результаты Второй мировой войны. Мы никогда не отказываемся от диалога по мирному договору", — подчеркнул глава государства.
Путин также заметил, что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации двусторонних отношений и обе стороны выражают взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества.
Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного соглашения в отношении Южных Курил. Москва считает, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению, так как острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио эту позицию не поддерживает и претендует на острова.
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