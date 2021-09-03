Путин предложил провести чемпионат WorldSkills в 2023 году в Хабаровске

"Нужно повысить доступность и качество среднего и высшего профессионального образования именно здесь, на Дальнем Востоке, особое внимание уделить подготовке квалифицированных рабочих кадров. В этой связи предлагаю в 2023 году провести в Хабаровске национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills", — указал российский лидер, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Ранее в ходе видеоконференции российского лидера с представителями общественности, преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями в преддверии нового учебного года Путин высоко оценил роль WorldSkills и ArtMasters в подготовке кадров. Он отметил, что направление подготовки специалистов по разным специальностям этих чемпионатов "приобретает всё больший и больший размах и показывает конкретные результаты", в том числе и для подготовки молодых специалистов.