НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чубайс назвал нереализуемой угольную стратегию России

Он отметил, что КНР решила сокращать потребление данного ресурса, тогда как РФ рассчитывала на его рост.

3 сентября, 07:13
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Стратегия развития угольной отрасли России, принятая в 2020 году, не может быть реализована из-за сокращения потребления угля Китаем. Об этом заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии Сибирской угольной энергетической компании. Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", — сказал он.

По словам Чубайса, в 2021 году руководство КНР объявило о сокращении потребления угля с 2025 года, тогда как российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.

Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике

Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике

Ранее Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов в связи с отказом ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике. По его мнению, наша страна может лишиться 10% ВВП.

Экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергодержавы, заявил Чубайс

Экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергодержавы, заявил Чубайс

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1