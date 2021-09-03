Чубайс назвал нереализуемой угольную стратегию России

Стратегия развития угольной отрасли России, принятая в 2020 году, не может быть реализована из-за сокращения потребления угля Китаем. Об этом заявил специальный представитель президента Анатолий Чубайс на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная, как я понимаю, при участии Сибирской угольной энергетической компании. Наша стратегия провалилась, она нереализуемая в данной ситуации", — сказал он.

По словам Чубайса, в 2021 году руководство КНР объявило о сокращении потребления угля с 2025 года, тогда как российская стратегия развития угольной отрасли была ориентирована на рост потребления угля.