Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике

Революция в энергетике приведёт к появлению лидеров, которые вырвутся вперёд и станут новой мировой элитой в XXI и, вероятно, XXII веках. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом пишет РБК со ссылкой на его письмо, в котором он предлагает обсудить данный вопрос на "конфиденциальном семинаре".

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются", — написал Чубайс.

Он считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, "сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков". Чубайс уточнил, что речь идёт не про "малоосмысленную четвёртую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом". От всех других данная "революция" отличается скоростью и займёт всего около 30–50 лет, заключил он.