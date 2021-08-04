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Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике

Также он считает, что по экономике России будет нанесён удар, но это открывает перед страной и новые возможности.

4 августа, 13:53
<p>Фото © ТАСС / Виктория Виатрис</p>

Фото © ТАСС / Виктория Виатрис

Революция в энергетике приведёт к появлению лидеров, которые вырвутся вперёд и станут новой мировой элитой в XXI и, вероятно, XXII веках. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом пишет РБК со ссылкой на его письмо, в котором он предлагает обсудить данный вопрос на "конфиденциальном семинаре".

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются", — написал Чубайс.

Экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергодержавы, заявил Чубайс

Экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергодержавы, заявил Чубайс

Он считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, "сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков". Чубайс уточнил, что речь идёт не про "малоосмысленную четвёртую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом". От всех других данная "революция" отличается скоростью и займёт всего около 30–50 лет, заключил он.

Ранее Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов в связи с отказом ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике. По его мнению, наша страна может лишиться 10% ВВП.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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