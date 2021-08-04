Чубайс предрёк смену мировых элит из-за революции в энергетике
Также он считает, что по экономике России будет нанесён удар, но это открывает перед страной и новые возможности.
Фото © ТАСС / Виктория Виатрис
Революция в энергетике приведёт к появлению лидеров, которые вырвутся вперёд и станут новой мировой элитой в XXI и, вероятно, XXII веках. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Об этом пишет РБК со ссылкой на его письмо, в котором он предлагает обсудить данный вопрос на "конфиденциальном семинаре".
"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются", — написал Чубайс.
Он считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, "сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков". Чубайс уточнил, что речь идёт не про "малоосмысленную четвёртую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом". От всех других данная "революция" отличается скоростью и займёт всего около 30–50 лет, заключил он.
Ранее Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов в связи с отказом ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике. По его мнению, наша страна может лишиться 10% ВВП.
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