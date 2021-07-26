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Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов

Спецпредставитель президента РФ отметил, что это не будет связано с введением углеродного платежа ЕС.

26 июля, 14:20
<p>Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис</p>

Анатолий Чубайс. Фото © ТАСС / Виктория Виатрис

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс отметил, что потери экономики России в связи с отказом ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП. Об этом он заявил на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?"

"Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода... Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтверждённые: речь идёт о 10% ВВП. Это более чем серьёзно", — сказал Чубайс.

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Он также отметил, что в Евросоюзе заявили о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются такого курса, а Китай сокращает объёмы использования угля. По мнению Чубайса, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий. Он напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.

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Ранее последствия для России от углеродного налога в ЕС оценили в Минэнерго. Глава ведомства Максим Решетников рассчитывает, что европейские коллеги не нарушат норм ВТО и других международных соглашений, в том числе и по климату. По его словам, Москва готова к обсуждению данного вопроса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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