Чубайс оценил потери России из-за глобального отказа от углеводородов

Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс отметил, что потери экономики России в связи с отказом ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП. Об этом он заявил на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?"

"Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода... Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтверждённые: речь идёт о 10% ВВП. Это более чем серьёзно", — сказал Чубайс.

Он также отметил, что в Евросоюзе заявили о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются такого курса, а Китай сокращает объёмы использования угля. По мнению Чубайса, потери российской экономики не будут связаны с введением углеродного платежа ЕС, их причиной станет перестройка ведущих экономик и внедрение низкоуглеродных технологий. Он напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.