Экономист оценил размер углеродного налога ЕС, который предложено выплатить РФ

Размер углеродного долга в 1,1 миллиарда евро, которые Россия должна будет заплатить ЕС, это "очень оптимистичные позиции". Таким мнением с Лайфом поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Объём будет расти и €1,1 миллиарда — это очень оптимистичные позиции, потому что он может увеличиться значительно больше. Надо понимать, что он будет обратно пропорционален возможности ЕС выйти на нормальную зелёную инициативу, потому что в ближайшие 10–20 лет ЕС будет потреблять больше газа и углеводорода в целом", — отметил экономист.

Он пояснил, что Европейский союз планирует вводить углеродный налог на достаточно широкий спектр товаров, включая нефтепродукты. Абзалов подчеркнул, что в РФ заинтересованы в том, чтобы этот сбор взимали на территории страны. С экономической точки зрения было бы выгоднее, если бы система России могла засчитывать эту составляющую в бюджет.