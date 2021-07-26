НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экономист оценил размер углеродного налога ЕС, который предложено выплатить РФ

Эксперт отметил, что объём будет расти и он будет обратно пропорционален возможности Евросоюза выйти на нормальную зелёную инициативу.

26 июля, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Размер углеродного долга в 1,1 миллиарда евро, которые Россия должна будет заплатить ЕС, это "очень оптимистичные позиции". Таким мнением с Лайфом поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Объём будет расти и €1,1 миллиарда — это очень оптимистичные позиции, потому что он может увеличиться значительно больше. Надо понимать, что он будет обратно пропорционален возможности ЕС выйти на нормальную зелёную инициативу, потому что в ближайшие 10–20 лет ЕС будет потреблять больше газа и углеводорода в целом", — отметил экономист.

Чернышенко и Керри обсудили климатические изменения в мире

Чернышенко и Керри обсудили климатические изменения в мире

Он пояснил, что Европейский союз планирует вводить углеродный налог на достаточно широкий спектр товаров, включая нефтепродукты. Абзалов подчеркнул, что в РФ заинтересованы в том, чтобы этот сбор взимали на территории страны. С экономической точки зрения было бы выгоднее, если бы система России могла засчитывать эту составляющую в бюджет.

Ранее последствия для России от углеродного налога в ЕС оценили в Минэнерго. Глава ведомства Максим Решетников рассчитывает, что европейские коллеги не нарушат норм ВТО и других международных соглашений, в том числе и по климату. По его словам, Москва готова к обсуждению данного вопроса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Исупова

Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

России насчитали более миллиарда евро европейского углеродного налога

сегодня в 01:17

Лавров и Керри обсудили итоги визита спецпосланника президента США в Москву

20 июля, 19:08

Мишустин сообщил о возможности создания на Курилах свободной таможенной зоны

сегодня в 03:49

Оправданный CAS пловец Кудашев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

сегодня в 10:49

"Состояние было удручённое": Соседи рассказали о заподозренном в убийстве супруги и сына экс-адмирале ВМФ Лобанове

сегодня в 10:47

Новости партнеров

Layer 1