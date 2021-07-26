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В Петербурге посетитель спалил кафе после ссоры с официантами

Заведение сгорело дотла, ущерб оценили в 7,5 миллиона рублей. Злоумышленника до сих пор ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

26 июля, 09:15

В Петербурге посетитель спалил уличное кафе после ссоры с официантами. Видео © Соцсети

В Санкт-Петербурге правоохранители разыскивают мужчину, который поджёг уличное кафе в Красносельском районе города после того, как поругался с персоналом. Об этом сообщили в главке МВД по Ленинградской области.

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По данным ведомства, конфликт между посетителем и официантами заведения "Вечерний Питер" на проспекте Ветеранов произошёл в ночь на 25 июля. По итогам стычки агрессивный клиент поджёг кафе, после чего скрылся в неизвестном направлении. Что именно стало причиной разборок, пока остаётся загадкой.

"Ущерб составил семь миллионов пятьсот тысяч рублей", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" сообщение МВД.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС РФ, одноэтажное здание кафе размером шесть на восемь метров выгорело по всей площади. Возгорание удалось ликвидировать лишь к утру. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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