Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга. Видео © Twitter / Yazid Bouziar

Во Франции продолжаются масштабные протесты из-за решения властей о введении новых санитарных мер для сдерживания коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал BFM TV, в митингах участвовало более 113 тысяч человек, в том числе в Париже порядка 18 тысяч человек. Одним из самых ярких моментов протестов стало сжигание гигантского QR-кода. Как видно на появившихся в соцсетях кадрах, демонстранты подожгли плакат с QR-кодом, облили пивом, а затем попрыгали по нему.

В соответствии с новыми требованиями с начала августа жителям Франции потребуется санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, ТЦ, самолёты и поезда дальнего следования. В пропуске должна быть отметка, что человек прошёл полную вакцинацию или имеет отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции.