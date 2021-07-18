Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга
Демонстрантам этого показалось мало, они также облили плакат с QR-кодом пивом и хорошенько попрыгали на нём.
Во Франции ковид-диссиденты сожгли гигантский QR-код во время митинга. Видео © Twitter / Yazid Bouziar
Во Франции продолжаются масштабные протесты из-за решения властей о введении новых санитарных мер для сдерживания коронавирусной инфекции.
Как сообщает телеканал BFM TV, в митингах участвовало более 113 тысяч человек, в том числе в Париже порядка 18 тысяч человек. Одним из самых ярких моментов протестов стало сжигание гигантского QR-кода. Как видно на появившихся в соцсетях кадрах, демонстранты подожгли плакат с QR-кодом, облили пивом, а затем попрыгали по нему.
В соответствии с новыми требованиями с начала августа жителям Франции потребуется санитарный пропуск для доступа в рестораны, бары, ТЦ, самолёты и поезда дальнего следования. В пропуске должна быть отметка, что человек прошёл полную вакцинацию или имеет отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции.
А вот власти Москвы и Подмосковья приняли решение отказаться от QR-кодов для посещения заведений общепита. Система была нацелена на увеличение темпов вакцинации — индивидуальный QR-код выдавался только привитым, недавно переболевшим и людям со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил бизнес за ответственное отношение к мерам, которые были приняты с 28 июня.
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