НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве отменяют QR-коды

Сергей Собянин поблагодарил бизнес за ответственное отношение к мерам, которые были приняты с 28 июня.

16 июля, 10:34
4509

Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

В Москве отменяют обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в связи с улучшением ситуации с ковидом и хорошей динамикой вакцинации с 19 июля система кодов станет необязательной.

"С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций — в частности, от организации рестораторов и отельеров, от "Единой России". Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали", — сказал Собянин на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

При этом он напомнил, что эпидемия не закончилась — и все должны выполнять санитарные требования, а власти — обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения.

В Москве завели первое уголовное дело за приобретение липового QR-кода

В Москве завели первое уголовное дело за приобретение липового QR-кода

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могли только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Москве на пешеходном переходе женщина сбила двух малолетних детей и девятимесячного грудничка

сегодня в 11:59

Собянин: Число госпитализируемых с коронавирусом в Москве за последние недели снизилось на треть

сегодня в 10:47

В Подмосковье вслед за столицей отменили действие QR-кодов

сегодня в 11:00

Попова призвала наблюдателей привиться перед выборами

сегодня в 12:05

Российский экономист оценил новые заявления Меркель по "Северному потоку — 2"

сегодня в 11:59

Новости партнеров

Layer 1