В Москве отменяют QR-коды

В Москве отменяют обязательные QR-коды для посещения заведений общепита. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в связи с улучшением ситуации с ковидом и хорошей динамикой вакцинации с 19 июля система кодов станет необязательной.

"С 19-го числа мы отменяем обязательные QR-коды в общепите. Это важное решение. У меня было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций — в частности, от организации рестораторов и отельеров, от "Единой России". Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали", — сказал Собянин на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

При этом он напомнил, что эпидемия не закончилась — и все должны выполнять санитарные требования, а власти — обеспечить дальнейшую массовую вакцинацию населения.