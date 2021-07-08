В Москве завели первое уголовное дело за приобретение липового QR-кода
Поддельный документ гражданин купил за девять тысяч рублей, его поймали с поличным. Всего в столице возбуждено 55 дел из-за продажи поддельных медицинских документов по ковиду.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В столице сотрудники полиции возбудили уже 55 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.
"По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против CoViD-19, по 16 — справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти — справки о медицинском отводе от вакцинации, одно — об отсутствии контактов с инфекционными больными", — пояснил Милованов на пресс-конференции, отметив, что шесть уголовных дел уже направлены в суд, два из них — рассмотрены.
Также он сообщил, что 7 июля в Москве правоохранители впервые завели уголовное дело о мошенничестве за покупку липового QR-кода. По его словам, фигурант дела купил подделку за девять тысяч рублей и был пойман с поличным.
Милованов напомнил, что за подделку медицинских документов, включая QR-коды, злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку от CoViD-19 или антитела после болезни. Попасть в заведения общепита могут также граждане, сдавшие отрицательный ПЦР-тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода. К 28 июня почти 2,5 миллиона человек получили QR-коды для посещения кафе и ресторанов.
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