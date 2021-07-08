В Москве завели первое уголовное дело за приобретение липового QR-кода

В столице сотрудники полиции возбудили уже 55 уголовных дел по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

"По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против CoViD-19, по 16 — справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти — справки о медицинском отводе от вакцинации, одно — об отсутствии контактов с инфекционными больными", — пояснил Милованов на пресс-конференции, отметив, что шесть уголовных дел уже направлены в суд, два из них — рассмотрены.

Также он сообщил, что 7 июля в Москве правоохранители впервые завели уголовное дело о мошенничестве за покупку липового QR-кода. По его словам, фигурант дела купил подделку за девять тысяч рублей и был пойман с поличным.