Полиция задержала торговцев липовыми ковидными справками в Москве и Петербурге
Мошенники предоставляли документы о медотводе от вакцинации от коронавируса, а также об отсутствии контакта с заражёнными коронавирусом.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали курьеров, которые торговали липовыми ковидными справками. Об этом сообщили журналистам в региональном ГУ МВД.
Задержания прошли в двух районах Петербурга и на территории Ленинградской области. У продавца на проспекте Ветеранов изъяли девять поддельных справок о медотводе от вакцинации. Также стало известно о задержании 30-летней безработной, которая продавала медотводы от вакцинации за 1500 рублей и справки об отсутствии контакта с заражёнными ковидом за 500 рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
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"Позже сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга выявили факт реализации поддельных медицинских справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию", — отметили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
А в Москве на Измайловском шоссе сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого местного жителя, который покупал готовые медицинские документы с подписями и печатями врачей за 500 рублей и вписывал данные клиентов, доставляя полученные справки посредством такси или курьерских служб. Цена вопроса составляла около 4000 рублей.
В Госдуме ранее заявили, что поддельный сертификат о прививке от коронавируса может обернуться большими проблемами. Те, кто хочет избежать вакцинации и купить поддельную справку, сильно рискуют, в том числе юридически.
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