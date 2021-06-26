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"Рискуют здоровьем окружающих": Депутат рассказал об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации

Алексей Куринный напомнил, что липовая справка о прививке к тому же выдаётся в нарушение законов.

26 июня, 00:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортер</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортер

Поддельный сертификат о прививке от коронавируса может обернуться большими проблемами. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он уверен, что необходимо мотивировать людей прививаться добровольно, а не избегать этого, "купив формальную бумажку".

Депутат уверен, что те, кто хочет избежать вакцинации и купить поддельную справку об этом, сильно рискуют, в том числе юридически.

"Кто пользуется нечестными способами и покупает сертификаты о вакцинации, рискуют. Во-первых, они рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности", — заявил Куринный в беседе с радио Sputnik.

Он подчёркивает, что в отдельных случаях грозит не только административная, но и уголовная ответственность. По мнению депутата, рынок липовых справок стал развиваться в связи с тем, что вводится обязательная вакцинация представителей определённых профессий, а также идёт ограничение на доступ в некоторые общественные места для тех, у кого нет прививки.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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