Поддельный сертификат о прививке от коронавируса может обернуться большими проблемами. Об этом предупредил член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он уверен, что необходимо мотивировать людей прививаться добровольно, а не избегать этого, "купив формальную бумажку".

Депутат уверен, что те, кто хочет избежать вакцинации и купить поддельную справку об этом, сильно рискуют, в том числе юридически.

"Кто пользуется нечестными способами и покупает сертификаты о вакцинации, рискуют. Во-первых, они рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности", — заявил Куринный в беседе с радио Sputnik.

Он подчёркивает, что в отдельных случаях грозит не только административная, но и уголовная ответственность. По мнению депутата, рынок липовых справок стал развиваться в связи с тем, что вводится обязательная вакцинация представителей определённых профессий, а также идёт ограничение на доступ в некоторые общественные места для тех, у кого нет прививки.