НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве полицейские выявили продавцов "освобождающих от вакцинации" фиктивных справок

Оперативники ищут соучастников преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

25 июня, 17:26

Фото © ГУ МВД России по Москве

В Москве полицейские пресекли торговлю фальшивыми медсправками, якобы освобождающими от вакцинации. Видео © ГУ МВД России по Москве

В Москве сотрудники полиции задержали курьера, передавшего в ходе контрольной закупки справку о якобы наличии противопоказаний к прививке от коронавируса. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Оперативники приобрели документ, который якобы выдал врач-аллерголог одной из больниц Москвы. Задержанная рассказала, что она официально работает курьером. Оперативники выяснили, что это неправда и она не трудоустроена в службе доставки. В отделе полиции женщина попыталась удалить часть переписки в мессенджере. Кроме того, в продаже фиктивных справок был уличён 33-летний мужчина.

В Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

В Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

"На юге столицы сотрудники полиции задокументировали факт продажи гражданином справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник Москвы, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции. В ходе проверки информации установлено, что оба документа являются поддельными", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полицейские работают над выявлением соучастников преступлений.

В Москве задержали трёх человек за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

В Москве задержали трёх человек за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали торговцев "отрицательными тестами" на коронавирус и поддельными сертификатами о вакцинации. Средняя цена за фальшивку составляла примерно 2500 рублей.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Купаются в бассейнах и хрустят ледяными тортами: Обитатели Московского зоопарка борются с жарой

сегодня в 17:54

Укол без пациента: Как устроен теневой рынок сертификатов о вакцинации от ковида

18 июня, 21:40

В Хорватии экстренно сел пассажирский "боинг" из-за сообщения о бомбе

сегодня в 17:31

Врач объяснила, чем опасно мороженое в жару

сегодня в 18:40

В США российский Cу-24М назвали серьёзной угрозой британскому эсминцу Defender

сегодня в 18:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1