В Москве полицейские выявили продавцов "освобождающих от вакцинации" фиктивных справок

В Москве полицейские пресекли торговлю фальшивыми медсправками, якобы освобождающими от вакцинации. Видео © ГУ МВД России по Москве

В Москве сотрудники полиции задержали курьера, передавшего в ходе контрольной закупки справку о якобы наличии противопоказаний к прививке от коронавируса. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Оперативники приобрели документ, который якобы выдал врач-аллерголог одной из больниц Москвы. Задержанная рассказала, что она официально работает курьером. Оперативники выяснили, что это неправда и она не трудоустроена в службе доставки. В отделе полиции женщина попыталась удалить часть переписки в мессенджере. Кроме того, в продаже фиктивных справок был уличён 33-летний мужчина.

"На юге столицы сотрудники полиции задокументировали факт продажи гражданином справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник Москвы, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции. В ходе проверки информации установлено, что оба документа являются поддельными", — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полицейские работают над выявлением соучастников преступлений.