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В Москве задержали трёх человек за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Старшему из них 23 года. Он заполнял бланки и ставил на документ печати и штампы медицинских учреждений.

22 июня, 17:27
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве полицейские задержали трёх человек, которые подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, участники группы изготавливали документы и продавали их через интернет-магазин.

"Цена одной справки составляла от четырёх до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления", — сказала Волк.

В Петербурге полиция задержала торговцев поддельными сертификатами о вакцинации

В Петербурге полиция задержала торговцев поддельными сертификатами о вакцинации

Сначала правоохранители задержали курьера на Мичуринском проспекте, когда он доставил заказчику поддельный документ. Затем 19-летнего парня, который передавал справки доставщикам, а уже вслед за ними оперативники вышли на 23-летнего изготовителя сертификатов, который заполнял бланки и ставил на них штампы и печати медицинских учреждений. В ходе обысков офиса нарушителей на Электродной улице были изъяты незаполненные бланки, более 60 печатей и штампы с наименованиями вакцины.

Возбуждено три уголовных дела об изготовлении поддельных документов. Сейчас правоохранители ведут поиск возможных соучастников и организатора деятельности задержанных.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации, 23 из них заведены по статье о подделке документов, ещё одно — по статье о мошенничестве. Лайф рассказывал, как устроен этот теневой рынок по продаже поддельных сертификатов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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