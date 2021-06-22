В Москве задержали трёх человек за продажу поддельных сертификатов о вакцинации
Старшему из них 23 года. Он заполнял бланки и ставил на документ печати и штампы медицинских учреждений.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве полицейские задержали трёх человек, которые подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, участники группы изготавливали документы и продавали их через интернет-магазин.
"Цена одной справки составляла от четырёх до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления", — сказала Волк.
Сначала правоохранители задержали курьера на Мичуринском проспекте, когда он доставил заказчику поддельный документ. Затем 19-летнего парня, который передавал справки доставщикам, а уже вслед за ними оперативники вышли на 23-летнего изготовителя сертификатов, который заполнял бланки и ставил на них штампы и печати медицинских учреждений. В ходе обысков офиса нарушителей на Электродной улице были изъяты незаполненные бланки, более 60 печатей и штампы с наименованиями вакцины.
Возбуждено три уголовных дела об изготовлении поддельных документов. Сейчас правоохранители ведут поиск возможных соучастников и организатора деятельности задержанных.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации, 23 из них заведены по статье о подделке документов, ещё одно — по статье о мошенничестве. Лайф рассказывал, как устроен этот теневой рынок по продаже поддельных сертификатов.
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