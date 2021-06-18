В Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

В Москве сотрудники полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"Оперативно-разыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела", — отметили правоохранители.

В главке уточнили, что 23 дела заведены по статье о подделке или обороте фальшивых документов, ещё одно – о мошенничестве. В столичной полиции также добавили, что уже три уголовных дела были направлены в суд.