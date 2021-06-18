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В Москве возбудили 24 дела из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

23 из них заведены по статье о подделке документов, ещё одно – о мошенничестве. Три дела уже переданы в суд.

18 июня, 18:23
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В Москве сотрудники полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и фиктивных сертификатов о вакцинации на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

"Оперативно-разыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела", — отметили правоохранители.

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В главке уточнили, что 23 дела заведены по статье о подделке или обороте фальшивых документов, ещё одно – о мошенничестве. В столичной полиции также добавили, что уже три уголовных дела были направлены в суд.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал около 150 страниц в Интернете, на которых в том числе содержалась информация о продаже сертификатов о вакцинации от ковида.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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